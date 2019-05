Juventus, giorni decisivi per Sarri. Ma il Chelsea...

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI CHELSEA / La prima opzione per il post Allegri in casa Juventus sembra essere Maurizio Sarri. I bianconeri si muovono per arrivare al tecnico toscano e, dopo il sondaggio effettuato in prima persona dal presidente Agnelli la scorsa settimana, intendono trattare con il Chelsea.

Secondo 'Sky Sports Uk', giovedì, dopo la finale ditra i 'Blues' e l', l'agenteincontrerà Marinaper discutere i termini dell'addio di Sarri. Il Chelsea, tuttavia, non avrebbe al momento alcuna intenzione di licenziare il suo allenatore e anzi lo attenderebbe al via della nuova stagione.