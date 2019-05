CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO INZAGHI MILINKOVIC-SAVIC / "La trattativa con Inzaghi a che punto è? Perché ‘trattativa’? E’ un termine improprio perché con Inzaghi c’è un contratto, un buon rapporto e dal momento in cui si stabiliranno i programmi della stagione futura si stabiliranno anche altre cose, ivi comprese quelle dei ruoli delle persone”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine del Premio Ussi al Circolo Canottieri Aniene di Roma sul futuro di Inzaghi, “che fa parte dell’organico della Lazio e ha un contratto.

Ancheaveva il contratto in scadenza e poi ha rinnovato. I problemi ora sono l’organizzazione dell’organico, la cosa più importante, e la programmazione, sui cui poi si innestano gli interessi dei singoli che sono addetti alla realizzazione. Non ho mai posto il problema di Inzaghi. Lo state ponendo voi. Ho mai detto che Inzaghi deve andare via? No.”. Insomma, “il contratto esiste. Gli altri parlano di soldi, noi di programmazione”. Supoi aggiunge: “Non è in vendita, ma se dovessimo ravvisare un’offerta importante non per la società, ma appetibile per il giocatore ci metteremo intorno a un tavolo. Se si parte da? Non parlo di soldi".