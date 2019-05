Sampdoria, summit Giampaolo-Ferrero: niente di fatto

CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO FERRERO / L'atteso incontro della mattinata tra Marco Giampaolo e Massimo Ferrero, allenatore e presidente della Sampdoria, non ha portato a esiti concreti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo riporta 'Sky Sport', che aggiunge che le parti si rivedranno più o meno tra una settimana per definire il futuro del tecnico blucerchiato. In caso di separazione, i liguri potrebbero pensare ad, mentre per l'attuale allenatore potrebbero aprirsi spiragli in direzione di