CALCIOMERCATO INTER DZEKO FENERBAHCE / Voce clamorosa dalla Turchia. Secondo l'agenzia stampa 'DHA' Edin Dzeko si incontrerà stasera col presidente del Fenerbahçe Ali Koc per discutere del suo trasferimento proprio nel club giallo-blu.

Come riporta 'Sky Sport', l'entourage del bomber bosniaco, fischiato ieri da parte dei tifosi della Roma , si trova sì a Istanbul ma solo per una vacanza. Il suo addio ai giallorossi resta molto probabile, come il trasferimento all'Inter di Conte