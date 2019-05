CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO / Mauricio Pochettino non si sbilancia, anche se qualche segnale più o meno criptico lo ha lanciato, sul suo futuro a cinque giorni dalla finale di Champions contro il Liverpool.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come noto il tecnico argentino è sulla lista dellaper il dopo seppur di recente non c'è stato alcun contatto - a differenza di quanto è stato scritto giorni fa - tra suo fratello (che peraltro non è l'agente) e il ds Paratici : "Mi sto divertendo molto, ho pensato molto - anche prima - a questi giorni e a questi anni. Cinque anni fa ho firmato il contratto, è stato un periodo incredibile - le sue parole in conferenza stampa - Ci divertiamo molto nel preparare questa partita, una delle più importanti delle nostre carriere. Esserci sabato prossimo sarà una fortuna. La mentalità era una delle cose che andava cambiata, sono incredibili i miglioramenti che ha avuto questo club. Giocare la finale di Champions è un risultato incredibile per il Tottenham. Pensare a questioni personali in questo momento sarebbe imbarazzante - ha sottolineato in chiusura - Le indiscrezioni di mercato sono appunto indiscrezioni, adesso la nostra concentrazione è al duecento per cento sulla finale, e dopo la finale ci sarà tempo per parlare".