EMPOLI CORSI FIORENTINA GENOA / Retrocessione amarissima per l'Empoli, che perde 2-1 sul campo dell'Inter nonostante una grandissima prestazione e per effetto dello 0-0 tra Fiorentina e Genoa scende in Serie B. Il presidente Corsi, a 'Radio CRC', non fa drammi: "Ci gratifica che l'Italia sportiva sia dalla nostra parte e ci stimi.

? Non importa, dovremmo recriminare su tante cose sfortunate, ma non è nel nostro stile, sapevo già sarebbe andata così.? Affrontare certe squadre in momenti particolari della stagione aiuta. Ieri siamo stati sfortunati, ma la vedo come una cosa che poteva capitare e non come un'ingiustizia. Due anni fa la retrocessione arrivò con una sconfitta a, con una squadra già in B. In questo siamo dei polli (ride ndr)".