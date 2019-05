Champions 2019-20, sorteggi: Juventus testa di serie. Inter, Napoli e Atalanta...

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI - Sabato prossimo si assegna la Champions League nella finale tutta inglese tra Tottenham e Liverpool. Le squadre italiane, invece, sono già concentrate sull'edizione 2019-20. In attesa dei sorteggi del prossimo 29 agosto a Montecarlo, si può già fare un quadro quasi completo delle urne che verranno completate dopo i vari turni preliminari. La Juventus campione d'Italia sarà testa di serie, mentre il Napoli è certo di finire nel secondo gruppo. Rispetto allo scorso anno sale in terza categoria l'Inter, mentre l'esordiente Atalanta finisce in quarta urna.

Ecco le probabili composizioni:

TESTE DI SERIE

Barcellona

Manchester City

JUVENTUS

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

vincente Tottenham-Liverpool

vincente Arsenal-Chelsea

URNA 2

Real Madrid

Atletico Madrid

NAPOLI

Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk

perdente Tottenham-Liverpool

Chelsea (se non vince la Champions)

Porto*

URNA 3

Ajax* (se Arsenal vince Europa League), in corsa anche Dinamo Kiev*, Basilea*, Olympiacos*, Club Brugge*, Viktoria Plzen*, Krasnodar* e PSV Eindhoven*

Benfica

Lione (se Chelsea vince Europa League altrimenti dovrà fare i preliminari)

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Valencia

INTER

Celtic* (in corsa anche Copenaghen* e Dinamo Zagabria*)

URNA 4

Lokomotiv Mosca (a meno che escano sia Celtic, che Copenaghen e Dinamo Zagabria)

Genk

Galatasaray

Lipsia

ATALANTA

Lille

Young Boys*

Slavia Praga*

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui