Champions League, #CMITtoMadrid: -5 alla finale Tottenham-Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE TOTTENHAM LIVERPOOL / Meno cinque alla finalissima di Champions League tra Tottenham-Liverpool. Le due storiche squadre inglesi sono pronte a sfidarsi al Wanda Metropolitano di Madrid, dove sarà presente anche la redazione di Calciomercato.it. Una finale che vuol dire tanto per gli Spurs, che hanno l'occasione di alzare al cielo per la prima volta nella sua storia la Champions League. I londinesi hanno in bacheca - per quanto concerne l'ambito internazionale - solo tre trofei (1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe UEFA).

Decisamente più ricca la bacheca europea dei Reds, che sono la squadra che detiene il record inglese di Coppe Campioni/Champions League, ben 5. Sono 3, invece, le Coppe Uefa così come le Supercoppe.

E' il momento della grande finale: Calciomercato.it con i suoi inviati sarà presente a Madrid per accompagnarvi fino alla finale di Champions League 2018/2019, raccontandovi storie, curiosità e notizie sulla sfida del Wanda Metropolitano. Per non perdervi davvero nulla, vi ricordiamo di seguire Calciomercato.it e l'hashtag #CMITtoMadrid su tutti i nostri canali social.

