CALCIOMERCATO ANCELOTTI DE LAURENTIIS / Al tavolo c'erano Edo e Aurelio De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli oltre al padrone di casa Ancelotti a cercare le strategie giuste per costruire il Napoli che verrà. In questa stagione il tecnico di Reggiolo ha dato spazio a tutti i componenti della rosa con l'obiettivo di valutare tutti gli uomini a propria disposizione; ora vorrebbe un organico più adatto alle sue esigenze, alla sua filosofia di calcio. "Non possiamo prendere giocatori con ingaggi di 10 milioni a stagione", così Ancelotti a Frosinone ci ha messo la faccia a difesa del progetto azzurro e poi si è messo al lavoro per dare il suo contributo sul calciomercato con le idee, i suggerimenti e i suoi rapporti.

Lozano piace da un anno ma sembra che Raiola abbia già un accordo con il Paris Saint-Germain che pensa al messicano per sostituire il partente Di Maria.

C'è poi, la priorità per la fascia destra: c'è la concorrenza di Atletico Madrid e Manchester United, poi c'è De Laurentiis che non è convinto: "Ci devo pensare, vorrei profili più giovani", ha detto qualche giorno fa alla radio ufficiale. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , la fumata grigia sul vertice di casa Ancelotti ha riguardato soprattutto la strategia: l'allenatore vorrebbe avere più o meno la squadra su cui lavorare per il ritiro di Dimaro che inizierà il 6 luglio. Il patron, invece, vuole prima realizzare le cessioni e poi portare a casa certi innesti. Si cerca una sintesi: non si può sferrare per esempio l'assalto a Trippier senza la cessione di, in quel ruolo la mediazione potrebbe esseredell'Empoli, c'è un'offerta da 9,5 milioni di euro solo da formalizzare. Si tratta di una differenza di vedute sul mercato, del resto la frase di De Laurentiis: "Non siamo il Real Madrid" faceva già immaginare un dibattito in corso. Venerdì Ancelotti e De Laurentiis dovrebbero nuovamente incontrarsi a Capri, dove il 'leader calmo' festeggerà in anticipo il suo sessantesimo compleanno, il 10 giugno sarà già in vacanza in Canada, attendendo al telefono novità positive sul mercato.