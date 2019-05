Juventus, dall'Apoel al Valur: tutti i vincitori dei campionati in Europa

CAMPIONI EUROPA JUVENTUS / Nel week end sono stati assegnati gli ultimi scudetti della stagione 2018-19 in Europa. Rispetto ad un anno fa c'è un equilibrio perfetto tra squadre che hanno confermato il titolo vinto nel 2017-18 e formazioni che hanno trionfato contro pronostico. Oltre alla Juventus, anche le altre big hanno concesso il bis: dal Bayern Monaco al Barcellona passando per il Manchester City ed il Paris Saint-Germain. Tra i nuovi campioni spicca il Paok Salonicco che non vinceva da oltre 30 anni così come il primo titolo del Piast Gliwice.

Calcio, le 54 squadre vincitrici dei campionati europei

Dall'Ajax al Valur, Calciomercato.it vi offre la lista con le 54 squadre che hanno vinto il rispettivo campionato.

Albania: Partizani Tirana

Andorra: Santa Coloma

Armenia: Pyunik

Austria: Salisburgo

Azerbaijan: Qarabag

Belgio: Club Brugge

Bielorussia: Bate Borisov

Bosnia: Sarajevo

Bulgaria: Ludogorets Razgad

Cipro: Apoel Nicosia

Croazia: Dinamo Zagabria

Danimarca: Copenaghen

Estonia: Nomme Kalju

Far Oer: Torshavn

Finlandia: Hjk Helsinki

Francia: Paris Saint-Germain

Galles: The New Saints

Georgia: Saburtalo Tbilisi

Germania: Bayern Monaco

Gibilterra: Lincoln Red Imps

Grecia: Paok Salonicco

Inghilterra: Manchester City

Irlanda: Dundalk

Irlanda del Nord: Linfield

Islanda: Valur

Israele: Maccabi Tel Aviv

ITALIA: JUVENTUS

Kazakistan: Astana

Kosovo: Feronikeli

Lettonia: Riga Fc

Lituania: Suduva

Lussemburgo: Dudelange

Macedonia: Shkendija

Malta: Valletta

Moldova: Sheriff Tiraspol

Montenegro: Sutjeska Niksic

Norvegia: Rosenborg

Olanda: Ajax

Polonia: Piast Gliwice

Portogallo: Benfica

Repubblica Ceca: Slavia Praga

Romania: Cluj

Russia: Zenit San Pietroburgo

San Marino: Tre Penne

Scozia: Celtic

Serbia: Stella Rossa Belgrado

Slovacchia: Slovan Bratislava

Slovenia: Maribor

Spagna: Barcellona

Svezia: Aik Stoccolma

Svizzera: Young Boys

Turchia: Galatasaray

Ucraina: Shakhtar Donetsk

Ungheria: Ferencvaros

