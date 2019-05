Milan, dopo Leonardo: ecco il ruolo di Campos

MILAN CAMPOS LEONARDO / L'avventura di Leonardo al Milan sembra davvero giunta al capolinea. Il dirigente brasiliano dovrebbe lasciare il club per abbracciare la sua Nazionale e per la sua successione in casa rossonera avanza il nome di Luis Campos.

Il portoghese, però, come sottolineato da 'Sky Sport', non ricoprirebbe il classico ruolo di Direttore Sportivo ma una sorta di consulente esterno che si occuperebbe sia del calciomercato del Milan sia di quello del. Per restare aggiornati con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Potrebbero dunque esserci novità per Paolo, che avrebbe maggiori responsabilità in società se non dovesse decidere di lasciare il club