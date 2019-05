Milan, Romagnoli criptico sul futuro: "Sto bene ma..."

CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI - La mancata qualificazione alla prossima Champions League complica i piani del Milan, che nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere costretto a cedere qualche big.

Tra questi, in teoria, non dovrebbe esserci Alessio, anche se la dichiarazioni rilasciate dal capitano e difensore rossonero in zona mista: "Futuro? Sto bene qui ed ho un contratto lungo, ma certe domande vanno fatte alla società...".