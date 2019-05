Juventus, 'flop' Cristiano Ronaldo: mai così male!

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO NUMERI / Non proprio la migliore stagione per CristianoRonaldo. L'attaccante portoghese non ha inciso alla Juventus come tutto il popolo bianconero si aspettava: la squadra allenata da Massimiliano Allegri nonostante l'acquisto dell'ex Real Madrid non ha portato a casa la ChampionsLeague, vero obiettivo stagionale, uscendo per mano della giovane Ajax.

I numeri non lasciano alcun dubbio: è la peggiore stagione con la maglia di un club per Cristiano Ronaldo negli ultimi 10 anni. Il portoghese chiude con soli 28 gol, lontano anni luce da quanto fato negli anni scorsi. Le statistiche delle ultime stagioni riportate da AS parlano chiaro

2018-2019: 28 gol

2017-2018: 44 gol

2016-2017: 42 gol

2015-2016: 51 gol

2014-2015: 61 gol

2013-2014: 51 gol

2012-2013: 55 gol

2011-2012: 60 gol

2010-2011: 53 gol

2009-2010: 33 gol

