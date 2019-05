Bologna, corsa a due per il nuovo bomber di Mihajlovic

CALCIOMERCATO BOLOGNA INGLESE ZAZA - Dopo il capolavoro sulla panchina del Bologna, portato dalla zona retrocessione al decimo posto in classifica, Sinisa Mihajlovic attende eventuali offerte da un club di fascia superiore.

Non va comunque esclusa la sua permanenza in Emilia, ma serviranno rinforzi sul mercato a cominciare da un nuovo centravanti. Secondo il 'Corriere dello Sport', il tecnico serbo avrebbe fatto i nomi di Simonedel Torino e di Robertodel Napoli che ha giocato in prestito al Parma in questa stagione.