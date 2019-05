JUVENTUS CANCELO MEUNIER TRIPPIER / La Juventus ragiona sul futuro di Cancelo, valutato 60 milioni di euro e che piace soprattutto al Manchester City. Paratici e Nedved, in attesa del nuovo allenatore, avrebbe trovato due profili per sostituire eventualmente il terzino portoghese in caso di cessione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sul taccuino della dirigenza della Continassa - scrive 'Tuttosport' - ci sarebbero soprattutto i nomi di(in scadenza tra un anno con il PSG) e Trippier del Tottenham, sui cui però c'è la concorrenza del Napoli