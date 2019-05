Torino, arriva il riscatto per Avelar

CALCIOMERCATO TORINO AVELAR - Soldi freschi in arrivo nelle casse del Torino.

Come riportato da 'Sky Sport', infatti, ilè determinato ad esercitare il diritto di riscatto per Danilo, esterno sinistro brasiliano classe 1989, per circa 2 milioni di euro. Dallo scorso luglio l'ex cagliaritano era tornato in patria per giocare in prestito con il 'Timao'.