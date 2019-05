Milan, Psg-Leonardo: le ultime dalla Francia

MILAN PSG LEONARDO / Il nome di Leonardo è tornato in orbita Psg.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il dirigente brasiliano sarebbe intenzionato a lasciare il, una notizia questa che potrebbe trovare la sua ufficialità già nelle prossime ore, ma dalla Francia non arrivano conferme su un ritorno nella Capitale. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Come riporta 'Le Parisien',non sarebbe considerato una priorità per i vertici del