JUVENTUS POCHETTINO KLOPP / Sarri resta in pole, ma occhio alle sorprese in casa Juventus per la successione di Massimiliano Allegri. Ieri nel pre-gara del match contro la Sampdoria il capo area sport Paratici ha chiuso ad un possibile arrivo di Guardiola, con Simone Inzaghi che reste il piano B alla Continassa per il nuovo corso bianconero.

L'ufficialità del nuovo tecnico non arriverà prima delle due finali europee e come scrive 'Tuttosport' potrebbe esserci anche una grande sorpresa sull'erede di Allegri. La mossa che non ti aspetti può arrivare dalla finalissima di Champions League, con la Juventus che potrebbe virare su uno tra Klopp o Pochettino se non si riuscisse a liberare Sarri dal Chelsea. Giorni decisivi e d'attesa per conoscere chi guiderà la 'Vecchia Signora' nel dopo Allegri.

