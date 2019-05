JUVENTUS INTER BOATENG / Jerome Boateng verso l'addio al Bayern Monaco. Il presidente dei bavaresi Hoeness - riporta 'Sky Deutschland' - avrebbe parlato con il difensore manifestandogli la volontà del club di cederlo nella finestra estiva del mercato.

Il Bayern lascerà libero l'esperto centrale di accasarsi in un'altra squadra se arrivasse un'offerta soddisfacente per il suo cartellino. Boateng ha trovato sempre meno spazio nel corso dell'ultima stagione, con- accostate al nazionale tedesco - che potrebbero farsi sotto per portarlo in Italia.