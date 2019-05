JUVENTUS JAMES COLPO 70 MILIONI SPAGNA / Il futuro di James Rodriguez è tutto da scrivere. L'attaccante colombiano difficilmente resterà al Real Madrid: i blancos hanno bisogno di liquidità per finanziare il calciomercato. Il giocatore non giocherà di certo in Germania, dopo la fine dell'avventura con il Bayern Monaco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ipotesi inglese - come si legge su 'Marca' - andrebbe pure scartata; a restare in piedi - secondo il portale spagnolo - sarebbero solamente due piste: una di queste porta in Francia, al, l'altra in Italia, alla. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . I bianconeri e i francesi sarebbero le uniche squadre in grado di affrontare una spesa che si aggira attorno ai