CALCIOMERCATO MILAN ESPERIENZA THIAGO SILVA / La Champions League è sfumata per un solo punto. Da oggi in casa Milan è tempo di pensare al futuro: dalla società ai calciatori, molte cose potrebbero cambiare. Andrà capito cosa ne sarà di Leonardo e Gennaro Gattuso e poi sarà calciomercato. Chiunque siederà sulla panchina rossonera avrà bisogno di rinforzi e la linea guida da seguirà non potrà essere quella trapelata in questi giorni con l'arrivo di soli giovani. Il Milan ha bisogno di giocatori di esperienza: Gattuso ieri al termine del match vinto contro la Spal lo ha detto chiaramente. Impossibile dargli torto con l'acquisto di calciatori più maturi crescono meglio i giovani e proprio per questo il Milan potrebbe decidere di apportare esperienza alla squadra.

Per la difesa che dovrà fare i conti con l'assenza di Caldara e l'addio di Zapata potrebbe tornare di moda il nome di ThiagoSilva, che potrebbe decidere di chiudere la carriera in rossonero.

In questi giorni è avanzata l'idea, in uscita dall'Arsenal, così come quella, che si libera a parametro zero dall'Atletico Madrid. Per restare aggiornato a tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Facendo un salto in avanti si potrebbe pescare in Premier League: Mata e Welbeck sono occasioni da prendere al volo, essendo entrambi a scadenza di contratto. Ma potrebbe stuzzicare anche l'idea Brahimi, sempre a zero, che si libera dal Porto. Il sogno però, oltre a quello di riportare Thiago Silva a casa, potrebbe essere quello di Modric. Il centrocampista non è certo di rimanere a Madrid e i tanti acquisti a centrocampo potrebbero portarlo lontano dal Real. Il croato è stato accostato al Milan in passato, così come a Inter e Juventus: senza Champions è ovviamente un colpo davvero complicato ma il calciomercato spesso ci ha insegnato che nulla è impossibile

