Serie A, Brescia-Balotelli: l'annuncio dell'attaccante

BRESCIA BALOTELLI FUTURO / Un futuro ancora tutto da scrivere per MarioBalotelli. L'attaccante concluderà la sua avventura al Marsiglia il 30 giugno prossimo. Il suo nome è stato accostato nuovamente alla Serie A, è un sogno del Brescia.

Un sogno che però sembra destinato a rimanere tale almeno per il momento: "Vuoi restare a Marsiglia? Non lo so, vediamo, non ci sto ancora pensando - ammette il centravanti italiano ai microfoni di 'Canal Plus' - Possibilità di rinnovo? E' certamente un'opzione, mi sono trovato bene. Brescia? Un giorno potrei giocarci ma non credo il prossimo anno"