JUVENTUS DYBALA / La Juventus ha chiuso il campionato con una sconfitta sul campo della Sampdoria nell'ultima gara di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il sodalizio campione d'Italia continua le trattative per il futuro allenatore e lavora per costruire la squadra per tentare la prossima stagione di riconfermarsi in Italia e soprattutto tentare l'assalto alla Champions League.

I rumors di mercato investono anche Paulo Dybala, che nei giorni scorsi ha confermato la volontà di restare con la maglia della 'Vecchia Signora'. Scenario ribadito anche dal capo area sport Paratici, che ha sottolineato l'importanza dell'argentino nel progetto bianconero. Lo stesso Dybala ha lasciato un nuovo messaggio per tranquillizzare i tifosi juventini, che in un post su Instagram gli chiedevano a gran voce di restare a Torino. "La mia quarta stagione in bianconero. Un'altra stagione in cui abbiamo vinto, e in cui ho imparato qualcosa: grazie a tutti i tifosi, sempre vicini. E grazie ai compagni, allo staff, a chi lavora nel club!", ha scritto il numero dieci sul social network.

