INTER LUKAKUCONTE / Finisce il ciclo di Luciano Spalletti all'Inter, con la sofferta qualificazione alla prossima Champions League conquistata in un match thrilling contro l'Empoli nella bolgia di 'San Siro'. L'allenatore di Certaldo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe ieri nelle dichiarazioni post-gara, confermando l'imminente cambio in panchina che vedrà Antonio Conte prendere il suo posto al timone della 'Beneamata'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui