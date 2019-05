CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Chiusa la stagione al quinto posto, è tempo di bilanci per il Milan. Tra belle soddisfazioni e amare delusioni, la società dovrà tirare le somme per poi programmare il futuro.

Una delle questioni più scottanti riguarda la permanenza di, fortemente in discussione dopo il mancato approdo alla prossima edizione della clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Oggi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è in programma un vertice tra il tecnico e l'a.d. Ivan Gazidis, chiamato a fare il punto della situazione, come ammesso ieri dopo il match con la Spal: "Siamo piuttosto delusi per aver mancato la qualificazione alla Champions League. La squadra ha combattuto duramente fino alla fine, e voglio ringraziare tutti per l’impegno. Dedicheremo i prossimi giorni a una analisi completa della stagione e ai passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del nostro club". Nonostante le sue quotazioni siano in rialzo rispetto ad alcune settimane fa, quindi, Gattuso non ha ancora certezze sul suo destino, che vorrebbe ancora vicino ai colori rossoneri.

