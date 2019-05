JUVENTUS KEAN / Settimane cruciali per il rinnovo di Moise Kean con la Juventus. L'agente dell'attaccante Mino Raiola chiede garanzie per il proprio assistito nel nuovo corso bianconero del dopo Allegri, con il club campione d'Italia che ha pronto il nuovo contratto per il prolungamento del classe 2000 come riporta 'Tuttosport'.

