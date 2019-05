CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO GATTUSO / Prime reazioni dopo il mancato approdo in Champions League.

Se il posto disulla panchina del, che ha chiuso la sua stagione al quinto posto, resta in bilico, quello disembra potersi liberare nelle prossime ore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come riportato nel corso di 'Tiki Taka', infatti, l'attuale direttore dell'area tecnico-sportiva potrebbe presentare già oggi le sue dimissioni. L'indiscrezione, che circola ormai da svariati giorni, può quindi concretizzarsi nel giro di poche ore. In dubbio ci sarebbe anche il futuro di Maldini, che, qualora dovesse restare, potrebbe vedere ridimensionati i suoi compiti. Per il dopo Leonardo, il profilo in pole ormai da tempo è Luis Campos, attuale d.s. del Lille.

