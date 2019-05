INTER EMPOLI ANDREAZZOLI / Aurelio Andreazzoli incassa i complimenti di Spalletti e si rammarica per il ko di 'San Siro' contro l'Inter, che costa la retrocessione in Serie B all'Empoli. Il tecnico empolese dichiara in conferenza stampa: "Siamo dispiaciuto e sofferente perché entrare nello spogliatoio e vedere i ragazzi piangere non è mai un traguardo che ci si pone nella vita.

Il pareggio trae Genoa? Mi dicono che non sia successo niente… Dico solamente che qua stasera sono successe tante cose. Non ho visto la partita tra Fiorentina e Genoa e dunque non è un problema mio. Nervosismo nel finale? Mi hanno detto che, un giocatore anche della Nazionale, ha buttato la palla in campo. Queste cose mi danno fastidio, lotto contro questi atteggiamenti ogni giorno di fronte ai miei giocatori.E' stato bravo e ha chiuso al meglio la sua carriera da arbitro. Ha sbagliato solo in occasione del rigore, ma alla fine non ha influito e dunque lasciamo correre".