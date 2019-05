CALCIOMERCATO JUVENTUS MIHAJLOVIC BOLOGNA / Tra i papabili per la panchina della Juventus, è emerso anche il nome di Sinisa Mihajlovic. Il serbo interviene a 'Tiki Taka' e spiega: "Ho parlato oggi per la prima volta con il Bologna del futuro. Obiettivo? Allestire una squadra importante, per puntare magari a un posto in Europa. Ci sono tante cose da definire. La Juventus? Non ho sentito nessuno.

Cinque anni fa avevo parlato cone il presidente, avevamo fatto tutto ma c'era il problema di. Io avevo già deciso, ma loro non riuscirono a liberarsi di Conte. Lami aveva dato un termine di sette giorni entro il quale la cosa non si sbloccò. Poi una quindicina di giorni dopo Conte andò via e alla Juve arrivò. Se se ne riparlasse? La mia priorità è il Bologna, poi non so cosa può succedere in futuro".