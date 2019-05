INTER EMPOLI NAINGGOLAN / Radja Nainggolan decisivo per la qualificazione in Champions League dell'Inter. Il centrocampista belga ha parlato in zona mista al termine del match contro l'Empoli: "Loro hanno fatto una gran partita, è stata la gara in cui abbiamo sofferto di più quest'anno. Devo fare i complimenti ad Handanovic che ha fatto tre parate importanti, meritando il premio di miglior portiere del campionato. Rinvincita? Il calcio è questo, un gol non cambia il valore di un giocatore. Magari perdi 2-3 partite e ti fischiano.

Il mio rammarico più grande è la Champions: siamo usciti dal girone arrivando a pari punti con una delle finaliste (il, ndr). Sono contento per l'obiettivo che abbiamo raggiunto, per la prossima stagione penso solo a riportare l'Inter dove merita di stare".

Nainggolan si è soffermato anche sull'ex compagno De Rossi: "E' un amico, oltre ad essere un grande giocatore, un grande professionista e un grande capitano. Mi spiace, anche se la Roma qualche errore lo ha commesso. Ha finito in questo modo, è una storia conosciuta: senza saperlo non ti rinnovano il contratto, adesso è toccato a lui, il calcio è così".

