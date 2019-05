ROMA PARMA RANIERI / Ultima partita sulla panchina della Roma per Ranieri, che chiude con un successo all''Olimpico', contro il Parma.

E' ovviamente soprattutto la notte di: "Commozione? Era la pioggia che cadeva (scherza, ndr.), devo ringraziare i tifosi per la serata - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - De Rossi? Abbiamo chiuso la stagione, sono stati emozioni bellissime. Futuro? Non lo so... Mi sento allenatore europeo, dove ci sarà da risolvere qualcosa mi chiameranno. Chi sulla panchina della Roma? Non lo so, gli auguro solo il meglio"