SPAL MILAN GATTUSO / La vittoria contro la Spal non basta al Milan per centrare la Champions League. Sarà Europa League per i rossoneri, con il futuro del tecnico Gattuso in bilico. L'allenatore calabrese traccia un bilancio della sua esperienza, forse al capolinea, ma non risparmia qualche frecciata ai microfoni di 'Sky Sport'. "C'è poco da parlare per ora, ci sarà tempo e modo - ha spiegato - Parliamo di cosa abbiamo fatto bene e cosa meno in questa stagione. Dobbiamo fare i complimenti a questo gruppo, il rammarico sta nei 5 punti in sette gare prima di queste ultime quattro giornate. L'anima si era persa dopo il derby. E' un gruppo che va migliorato, ma è forte e ha dei valori. Cosa manca per alzare il livello? C'è da guardare come sono strutturate altre squadre. Juventus e Napoli sono ancora avanti, l'Inter si è già mossa in qualche modo.

I 68 punti comunque non sono pochi, c'è da analizzare bene cosa andrà fatto. Questa squadra ha pregi e difetti, servono giocatori funzionali. Il Milan mi ha dato molto di più di quanto ho dato io a lui, mi ha dato la possibilità di diventare allenatore. Ho vissuto 18 mesi non facili, ma sapevo a cosa andavo incontro. Ho sentito tante responsabilità che non potevo nemmeno prendermi, sono state molte più le critiche dei complimenti. Non posso nemmeno lasciarci le penne...Vorrei dire tante cose, ma non sarebbe giusto nei confronti di quello che abbiamo fatto. Sembra che non sia stato fatto nulla, eppure siamo partiti a luglio senza sapere ancora che società avremmo avuto. Sono troppi anni che siamo fuori dalla Champions, forse tante cose che sono state dette sono dettate dalla delusione. In società comunque nessuno mi ha mai detto quello che voi giornalisti avete scritto, so bene i personaggi che ci sono. Serve un gruppo coeso, non dico che quello che ho io sia un disastro ma servono quei tre-quattro giocatori più esperti capaci di dirsi le cose in faccia nello spogliatoio".