INTER EMPOLI SPALLETTI / Inter al cardiopalma ma di nuovo in Champions League al termine degli ultimi 90 minuti contro l'Empoli. Questo il commento di Luciano Spalletti ai microfoni di 'Sky Sport': "Per come è arrivata è stata dura? No, me l'aspettavo proprio così. Perché quando tutti i dettagli vanno in un determinato modo anche le partite seguono quella strada. Abbiamo fatto una buona gara, è chiaro che la pressione era massima, perché fai parte dell'Inter e giochi in uno stadio che ha visto i giocatori veri e le vittorie vere.

C'era da metterci il cuore e i nostro giocatori ce l'hanno messo. Dispiace per l'perché lì ho molti amici e molti legami. L'Empoli meritava sicuramente la salvezza, ma l'Inter ha fatto la partita che doveva fare e per la pressione che c'era siamo stati bravi a portarla a casa". Per tutte le ultime notizie CLICCA QUI

Infine, sulla gestione del caso Icardi: "Le situazioni diventano un problema quando le lasci in bilico. Nel momento in cui prendi una decisione la valuti bene, la prendi e di conseguenza ci devono essere delle reazioni corrette. Però se rimetti tutto in discussione allora diventa difficile. Certe decisioni si prendono tutti insieme, ma non si devono delegare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui