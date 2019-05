ATALANTA SASSUOLO GASPERINI CHAMPIONS / Il sogno è realtà: l'Atalanta supera anche il Sassuolo e vola in Champions League.

Questa tutta la soddisfazione di Gian Pieronel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': "I ragazzi hanno dato tantissimo, questa era una partita difficilissima. Abbiamo giocato contro una squadra che ha giocato alla morte, forse anche oltre i propri limiti. Sono felicissimo per tutta questa gente che ci ha seguito con enorme entusiasmo. Si tratta di un traguardo che non era mai stato raggiunto in 112 anni di storia. Ci arriviamo in modo molto onorevole e sapremo farci valere anche in Champions, così come abbiamo fatto in passato in Europa League".