Inter-Empoli, finale 'thriller': VAR ed espulsione!

INTER EMPOLI KEITA DRAGOWSKI / E' successo di tutto nel finale di Inter-Empoli. I nerazzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti ma quanta sofferenza contro l'Empoli. In pieno recupero, con i toscani tuutti in avanti, i nerazzurri trovano il gol del 3-1 con Brozovic da centrocampo.

Il croato approfitta della porta sguarnita (era in attacco sugli sviluppi di un corner): l'arbitro convalida la rete ma ci pensa la VAR a fare giustizia. Nell'azione, infatti,trattiene il portiere dell'Empoli che stava correndo verso la propria porta. Per restare aggiornato con tutte le news legate alla Serie A CLICCA QUI . Espulsione per l'attaccante e un altro minuto di sofferenza per l'Inter che alla fine ha potuto comunque esultare.