PAGELLE TABELLINO SPAL MILAN/ La vittoria non basta al Milan per andare in Champions League. SPAL battuta 3-2 e rossoneri che lasciano spazio alla festa salvezza dei padroni di casa.



SPAL



Viviano 6 - Tocca quasi più palloni di Murgia e si concede qualche finta da numero 10. Non può nulla sui gol.



Cionek 5,5 - Macchia una prestazione sufficiente causando il rigore del nuovo vantaggio Milan nel momento migliore della SPAL.



Vicari 7 - A uomo su Piatek che fatica a liberarsi in area. Chirurgico di testa a metterla sotto l’incrocio più lontano.



Bonifazi 6,5 - Poche, pochissime sbavature.



Lazzari 6 - Quando parte si fa davvero fatica a stargli dietro anche se col Milan che si chiude è difficile anche per lui trovare il varco verso il fondo.



Valoti 5 - Poco concreto e incisivo. Dal 72’ Jankovic 5,5 - Non dà il cambio di marcia sperato



Murgia 6,5 - Tanto movimento e palloni giocati. Suo l’assist per la testa di Vicari. Dal 91’ Simic sv.



Kurtic 6 - Partita gagliarda a centrocampo. Tanta quantità utile a far ragionare i suoi.



Fares 6,5 - Su e giù incessantemente sulla fascia sinistra con Abate in chiara ed evidente difficoltà: un gol se lo mangia, l’altro lo scaraventa in porta di testa per il momentaneo 2-2.



Petagna 5,5 - Esce dal guscio nella ripresa partecipando tanto, e bene, alla manovra dei suoi dopo un primo tempo nascosto dal muro Romagnoli. Non riesce però a trovare la porta.



Antenucci 5,5 - Una partita priva della sterzata della freccia numero 7.



All. Semplici 6,5 - La sua SPAL, seppur con una sconfitta, chiude alla grande il suo campionato tenendo testa a un Milan sempre in vita.



MILAN



Donnarumma sv - Si fa male forse nel raggiungere la panchina per esultare. Sfortunato. Dal 21’ Reina 6 - La parabola di Vicari è un fulmine a ciel sereno, non può nulla su Fares.



Abate 5 - Il giallo del primo tempo compromette la sua prova insidiata dal duello con Fares, sempre fastidioso. Dal 63’ Cutrone 5,5 - Non incide.



Musacchio 6 - Tiene alto il muro difensivo al fianco di capitan Romagnoli. Non solo dal punto di vista tattico ma anche con la giusta cattiveria agonistica utile a tenere sul pezzo i compagni.



Romagnoli 6,5 - Nel primo tempo è un muro invaricabile con Petagna a cui non riesce altro oltre all’andare a sbattergli contro.

Rodriguez 6 - Sale con coraggio in più di un’occasione in una partita nella quale è sempre pericoloso e alto il rischio di concedere la prateria alla freccia Lazzari.Kessie 7,5 - Il gol è di pregevole fattura nella partita più importante dell’anno. Passa tutto dai suoi piedi: l’assist del vantaggio, il cross dal quale nasce il rigore e la freddezza dagli undici metri.Bakayoko 6,5 - Se davvero non dovesse essere riscattato sarà difficile per il Milan trovare un centrocampista con tutte le sue caratteristiche. Forza, quantità e qualità che ha messo in mostra come ciliegina sulla torta di una stagione, personale, iniziata con qualche dosso e finita in discesa.Calhanoglu 7 - Gattuso chiama, il turco risponde. Il rammarico del tecnico rimane quello di non aver visto la sua “balistica” esprimersi con continuità, a Ferrara però il 10 non si intimorisce e prova più volte il tiro trovando il gol.Suso 5,5 - Pronti-via serve coi giri giusti Piatek che non incrocia a sufficienza, qualche giocata degna di nota con la pecca di aver lasciato libero di colpire Fares.Piatek 5,5 - Per slegarsi dalle maglie bianco-azzurre deve arretrare e staccarsi dall’area di rigore. Ci prova con un diagonale poco incisivo, poi con una rovesciata morbida e centrale.Borini 6 – Gioca a tutto campo con la personalità di un veterano e la freschezza di un giovane. Trova sempre il passaggio giusto ed è preziosissimo nello spezzare i tentativi d’attacco degli uomini di Semplici. Dall’80’ Conti sv.All. Gattuso 6,5 - Il rammarico per la stagione dove nel periodo decisivo ha sofferto qualche problema di troppo che si è visto e sentito nei risultati. Ma chiude da applausi, con il suo Milan in vita fino all’ultimo secondo.: Valeri 7 - Perfetto in ogni circostanza.: Viviano; Cionek (77’ Floccari), Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti (72’ Jankovic), Murgia (91’ Simic), Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. A disposizione: Gomis, Fulignati, Poluzzi, Costa, Valdifiori, Dickmann, Spina, Missiroli, Felipe. Allenatore: Semplici.: G. Donnarumma (21’ Reina); Abate (63’ Cutrone), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini (80’ Conti). A disposizione: A. Donnarumma, Zapata, Laxalt, Mauri, Biglia, Castillejo. Allenatore: Gattuso.: Valeri (sez. di Roma 2): 18’ Calhanoglu (M), 23’ Kessie (M), 28’ Vicari (S), 66’ rig. Kessie (M).: 27’ Abate (M), 36’ Bonifazi (S), 65’ Cionek (S), 81’ Bakayoko (M).: -: recupero 4’ e 4. Stadio Paolo Mazza