PAGELLE E TABELLINO ATALANTA SASSUOLO VOTI/ L'Atalanta è in Champions League! La squadra allenata da Gasperini ha compiuto l'impresa superando il Sassuolo di De Zerbi e centrando una storica ammissione alla massima competizione europea. Nota di merito per il PapuGomez, uno degli artefici della crescita dell'Atalanta, così come Ilicic, il giocatore che ha portato quel qualcosa in più agli orobici. Nel Sassuolo da ricordare la follia di Berardi, espulso, al termine del primo tempo.

ATALANTA

Gollini 6 - Incolpevole sulla rete siglata da Domenico Berardi. Dal 90' Rossi S.V.

Masiello 6 - Gioca con attenzione e senza sbavature. Si propone anche in fase offensiva. Dal 62' Pasalic 7 - Entra e dopo tre minuti mette il sigillo sulla qualificazione in Champions dell'Atalanta.

Djimsiti 6,5 - La scoperta di Gasperini. Dopo la retrocessione col Benevento, il forte centrale orobico è una certezza assoluta.

Palomino 6,5 - Solita prestazione impeccabile del giocatore sudamericano.

Castagne 6 - Partita con pochi acuti ma anche una buona copertura difensiva.

de Roon 6 - Si lascia andare a qualche nervosismo di troppo nel finale di primo tempo. Per il resto ordinaria amministrazione.

Freuler 6,5 - Le verticalizzazioni interessanti arrivano dai suoi piedi, sempre ben educati.

Gosens 5,5 - Soffre contro Berardi, poi il giocatore del Sassuolo 'impazzisce' e la sua partita finisce in discesa.

Gomez 7 - La sua rete, quella del 2-1, è decisiva per mettere la sfida sui giusti binari. Il pretoriano del Gasp continua a stupire. Dal 90' Mancini S.V.

Ilicic 6,5 - Meno pericoloso in zona gol ma le sue idee di gioco sono sempre illuminanti.

Zapata 7 - Chiude una super stagione con un gol pesantissimo, quello che scaccia i fantasmi di una sconfitta.

All.Gasperini 10 - Una stagione partita in sordina e chiusa con una storica qualificazione in Champions League, raggiungendo addirittura il terzo posto.

Il voto non può essere altro che 10 per Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO

Pegolo 5,5 - La ruggine si vede, ma era giusto giocare almeno 90 minuti in questa stagione.

Lirola 5 - Soffre tanto contro la spinta, continua, del Papu Gomez. Dal 90' Raspadori S.V.

Demiral 6 - La nota lieta del finale di stagione del Sassuolo ingaggia un gran duello contro uno Zapata ispirato.

Ferrari 5,5 - Meno brillante rispetto alla super stagione disputata.

Rogerio 5 - Vedi Lirola. Non riesce ad incidere in nessuna delle due fasi.

Bourabia 6 - Dopo un gran primo tempo, cala un po' nella ripresa e a centrocampo si vede.

Magnanelli 5 - Troppo polemico dopo l'episodio con de Roon, alla fine rimedia anche un'espulsione che chiude il suo campionato nel peggiore dei modi.

Duncan 6- Bello l'assist per Berardi che si trova l'area spalancata per superare Gollini.

Locatelli 5 - In apnea contro il dinamismo dei trequartisti dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dal 59' Djuricic 5,5 - Entra e combina poco.

Berardi 5 - Prima realizza un gol degno di nota poi la follia e viene espulso al termine del primo tempo dopo una rissa che coinvolge praticamente tutti gli addetti ai lavori.

Boga 5,5 - Non riesce a liberare tutta la sua fisicità e ciò lo limita durante l'arco della sfida. Dall'85' Sernicola S.V.

All. De Zerbi 5,5 - Si chiude nel nervosismo, e con una squadra in 9, una stagione comunque positiva.

ARBITRO: Doveri 5,5 - Partita davvero tosta da dirigere. C'era però un fallo su Ilicic da parte di Bourabia che, potenzialmente, poteva evitare la rete del Sassuolo.

TABELLINO

Atalanta-Sassuolo 3-1

Atalanta(3-4-1-2): Gollini (Dal 90' Rossi); Masiello (Dal 62' Pasalic), Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez (Dal 90' Mancini); Iličić, Zapata. All. Gasperini

Sassuolo(4-3-1-2): Pegolo; Lirola (Dal 90' Raspadori), Demiral, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Locatelli (Dal 59' Djuricic); Berardi, Boga (Dall'85' Sernicola). All. De Zerbi

Arbitro: Doveri (Roma).

Marcatori: 19' Berardi (S), 35' Zapata (A), 53' Gomez (A), 65' Pasalic (A)

Ammoniti: 38' Ilicic (A), 45' de Roon (A), Rogerio (S), 48' Ferrari (S)

Espulsi: 45' Berardi (S), 83' Magnanelli (Somma di ammonizioni)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui