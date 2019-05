SAMPDORIA GIAMPAOLO FERRERO / Marco Giampaolo è tornato a parlare del suo futuro al termine di Sampdoria-Juventus. Questo l'annuncio dell'allenatore blucerchiato ai microfoni di 'DAZN': "Il saluto finale ai tifosi era doveroso, anche oggi sono stati commoventi. Ci hanno sostenuto per tutta la stagione e non ho mai sentito una polemica o un rimprovero ai calciatori, ci spingono sempre. Salutarli è stato solamente il mio modo per ringraziarli.

Ora aspetto di parlare domani con il presidente, in modo da chiudere il cerchio dopo aver già parlato con. Se si riterrà che il mio ciclo è concluso bisognerà avere il coraggio di dire basta. Il bene della squadra è sopra gli interessi di tutti, io in primis". Attesa, dunque, per l'incontro decisivo con il presidente Ferrero, con ilche resta alla finestra dopo l'interessamento degli ultimi giorni. Come raccontato da Calciomercato.it, la Sampdoria, nel frattempo, pensa a Pioli per l'eventuale post Giampaolo