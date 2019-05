INTER EMPOLI MAROTTA SPALLETTI CHAMPIONS / Prima del calcio d'inizio di Inter-Empoli ha parlato Beppe Marotta. Il dirigente dei nerazzurri non ha dubbi: "Quella di stasera è sicuramente la partita più importante della stagione - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Una sfida speciale.

Mi aspetto che i giocatori rispondano ottenendo un risultato importante nel rispetto di loro stessi, della Società e dei tifosi. Siamo tutti concentrati unicamente sul presente, Spalletti ha condotto tutti gli allenamenti in modo egregio, è un professionista esperto. All'eventualità di non andare in Champions League non ci vogliamo pensare"