PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-GENOA/ Uno 0-0 che fa contente due tifoserie. Tutti salvi al Franchi, la contemporaneità degli incontri fa sì che a Firenze si aspetti soltanto il risultato di San Siro. La Fiorentina mostra spunti interessanti con Muriel e Chiesa, il Genoa tutto dietro la linea del pallone aspetta il gioco avversario e riparte dagli errori dei viola. Pezzella torna in campo con la mascherina e dà solidità al reparto. Pandev con la sua esperienza cerca di trainare la squadra poco reattiva soprattutto a centrocampo.

FIORENTINA

Lafont 6 – D’istinto salva la porta su calcio di punizione di Veloso. Poco dopo rischia grosso con errore di piede su disimpegno.

Milenkovic 6 – Ordinato in difesa. Quando ha campo sale e si spinge in profondità da centrocampista aggiunto.

Pezzella 6,5 – Presenza necessaria nonostante la mascherina. Segue Kouame passo passo e domina sull’ivoriano.

Vitor Hugo6 – Concentrato chiude gli spazi e anticipa le discese liguri sulla sua verticale.

Benassi 6– Più esterno rispetto al solito. Non parte al meglio ma nella ripresa sfrutta con maggiore determinazione lo spazio per gli inserimenti tra le linee.

Edimilson 5,5 – Spento e poco convincente. Fuori posizione vaga in mezzo al campo.

Gerson 6,5 – Kouame lo segue come un’ ombra. Mette ordine nel centrocampo viola e inventa cercando Muriel e Chiesa.

Veretout 6 – Qualche accelerazione improvvisa, più in solitaria che di squadra. Dal 90’ Dabo sv

Biraghi 6– Trova poca ostruzione sulla fascia, si fa vedere per allargare il gioco sull’esterno.

Chiesa 6 – si accende con giocate di velocità, nello stretto dribbla i grifoni con disinvoltura. Tanta qualità.

Muriel 6,5 – Difficile staccargli il pallone dai piedi. Marcato stretto e raddoppiato dai centrocampisti genoani. Sue le palle gol più significative della squadra.

All. Montella 6 – Segue la squadra dagli spalti e soffre. I suoi creano di più ma non riescono a finalizzare.

Buoni spunti dei soliti Muriel e Chiesa.

GENOA

Radu 6 – Tiene in vita il Genoa con prontezza di riflessi.

Biraschi 6 – Bravo a contenere Chiesa, blocca le ripartenze veloci del giovane viola. Recupera tanti palloni.

Romero 6 – Puntuale in copertura. Chiude gli spazi e trova l’anticipo su Muriel.

Zukanovic 6 – Porta a casa una prestazione positiva. Concentrato e attento nel suo ruolo.

Pereira 6 – Inizia con qualche indecisione. Si alza su Biraghi per non subire l’attacco viola. Lotta con il fisico per anticipare gli avversari. Dal 80’ Sanabria sv

Radovanovic 6 – Partita molto difensiva e attenta come tutto il reparto.

Veloso 6 – Quando tocca il pallone prova a velocizzare la manovra. Si fa trovare pronto dai compagni. Bella punizione nel primo tempo deviata da Lafont.

Bessa 5,5 - Interessato solo a dare sostegno in fase difensiva. Sparisce nella ripresa. Dal 87’ Rolon- sv

Criscito 6 – Fa il suo dovere. Rischia in qualche occasione facendosi superare da Benassi.

Pandev 6 – Prandelli preferisce la sua esperienza per l’importanza della partita. Due buone ripartenze personali. Dal 84’ Gunter -sv

Kouame 6 – Bel duello con Pezzella. Si sacrifica tanto su Gerson per non far ripartire la manovra viola.

All. Prandelli 5,5 – La squadra aspetta e costruisce poco. Giro palla lento e troppa attesa di stanare gli avversari.

Arbitro : Orsato 6 – Partita ben controllata, presente in tutte le azioni.

TABELLINO

FIORENTINA-GENOA: 0-0

FIORENTINA(3-5-2):Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Benassi, Edimilson, Gerson, Veretout( 90’Dabo), Biraghi; Chiesa, Muriel. A disp.: Brancolini, Terracciano, Ferrari, Ceccherini, Vlahovic, Montiel, Lakti, Hancko, Mirallas, Simeone. All. Montella

GENOA(3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira (80’ Sanbria), Radovanovic, Veloso,Bessa ( 87’ Rolon), Criscito; Pandev (84’ Gunter), Kouame. A disp.: Marchetti, Jandrei,Mazzitelli, Schafer, Dalmonte, Lakicevic, Rolon , Favilli,Lapadula. All. Prandelli

Marcatori:

Arbitro: Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 21’ Gerson (F), 81’ Radovanonic (G), 84’ Bessa (G)

Espulsi:

