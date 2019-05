Roma-Parma, la Curva Sud omaggia De Rossi: coreografia e striscioni

ROMA PARMA DE ROSSI STRISCIONE CURVA SUD / Grande festa nei minuti iniziali di Roma-Parma. All'ingresso in campo delle squadre la Curva sud è letteralmente impazzita, mettendo in scena una coreografia, condita da moltissimi cori verso il proprio capitano Daniele De Rossi.

Presenti anche diversi striscioni: "Ci hai rappresentanto in campo per 18 anni... da oggi la tua curva rarappresenterà te per sempre. Siamo tutti DDR", "Per 18 anni ci hai onorato, DDR vanto mai tramontato" e "Simbolo di una città. Daniele De Rossi orgoglio di noi ultra". Il diretto indirizzato ha ringraziato, tirando baci alla curva e salutandola.