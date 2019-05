Inter-Empoli, l'accoglienza di 'San Siro' per la squadra e Spalletti

INTER EMPOLI / Tanti applausi e cori a sostegno ai giocatori dalla Curva Nord dell'Inter durante il riscaldamento pre-gara degli uomini di Spalletti prima del fischio d'inizio del match decisivo contro l'Empoli. Boato all'entrata in campo di Nainggolan e compagni, che stasera giocheranno di fronte a quasi 70 mila spettatori.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Applausi a scena aperta soprattutto per capitan- premiato come miglior portiere del campionato - e per la premiazione dell'Inter femminile promossa nella Serie A donne. Nei giorni scorsi la curva interista aveva annunciato il pieno sostegno alla squadra durante la gara, supporto che potrebbe però trasformarsi in dura contestazione se l'Inter non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima. "Onora la maglia, portaci a rivedere le stelle", l'incitamento sotto forma di striscione.