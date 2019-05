SAMPDORIA JUVENTUS ALLEGRI / Al termine di Sampdoria-Juventus, ha parlato Massimiliano Allegri.

Ultime parole da tecnico bianconero per il livornese: "Mi sento bene, perché abbiamo compiuto 5 anni straordinari, siamo crollati negli ultimi 10 minuti ma c'è da essere contenti - ammette il tecnico a 'DAZN' - Domani comincerà una nuova era ma prima si va in vacanza. Chi verrà troverà una squadra vincente che al 90% conquisterà nuovamente lo Scudetto. L'Ambizione mia è di tornare a lavorare se c'è l'opportunità. Voglio un posto dove divertirmi e ottenere risultati. Offerte? Nessuna, assolutamente.. parlare di futuro non ha senso". Allegri nelle ultime è tornato ad essere accostato al