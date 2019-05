SAMPDORIA JUVENTUS QUAGLIARELLA / E' l'attuale capocannoniere della Serie A, Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di 'DAZN' visibilmente commosso al termine di Samp-Juve: "Lo striscione dei tifosi vale più di 100 gol...

è una stagione indimenticabile, avere la famiglia qui è importante, ti aiuta a dare di più. Classifica cannonieri? Non avrei scommesso un euro nemmeno io anche se non posso scommettere (sorride, ndr.). Davanti a? Se qualcuno me l'avesso detto gli avrei dato del folle"