Roma-Parma, l'Olimpico è tutto con De Rossi: Pallotta nel mirino

ROMA PARMA TIFOSI PALLOTTA / Atmosfera caldissima allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà il Parma per portare a casa i tre punti. A scaldare gli animi della tifoseria giallorossa è soprattutto il nome di Daniele De Rossi, che giocherà la sua ultima partita con i capitolini.

Entrambe le curve, oltre ai cori per il loro capitano, hanno intonato slogan contro il presidente, a causa della sua decisione di non proseguire il matrimonio con il centrocampista. Polemica con il numero uno sottolineata anche dalla presenza, in Curva Sud, di una bandiera dei, franchigiaacerrima rivale dei, la squadra dello stesso Pallotta. Striscione per De Rossi che recita "Nei giorni belli e in quelli tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti".