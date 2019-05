ROMA PARMA PAGELLE TABELLINO PRIMO TEMPO / Si gioca a ritmi piuttosto alti all'Olimpico, con la Roma che prova a fare la partita e il Parma pronto a ripartire. Sono proprio i ducali che vanno vicinissimi al vantaggio al 23', momento in cui Gervinho è costretto ad arrendersi di fronte al grande miracolo di Mirante, bravissimo a distendersi alla sua sinistra e a deviare il pallone in corner. È poi la Roma a passare in vantaggio, grazie al gol di Pellegrini, bravo e lesto a finalizzare in rete al termine di un batti e ribatti nei pressi dell'area di rigore.

ROMA

Mirante 6,5

Florenzi 6

Fazio 6,5

Jesus 6,5

Kolarov 6,5

De Rossi 6

Pellegrini 7

El Shaarawy 6

Pastore 6

Perotti 6

Dzeko 5,5

All.

Ranieri 6

PARMA

Frattali 6

Iacoponi 6

Bruno Alves 5,5

Gagliolo 5,5

Gobbi 6

Dezi 6

Stulac 6

Kucka 5,5

Gervinho 6,5

Ceravolo 5,5

Sprocati 6

All. D'Aversa 6

Arbitro: Mazzoleni 6

TABELLINO

ROMA-PARMA 1-0

MARCATORI: 35' Pellegrini

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Pastore, Perotti, Dzeko.

A disp.: Fuzato, Olsen, Karsdorp, Manolas, Santon, Marcano, Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Schick, Ünder, Kluivert.

All. Claudio Ranieri

PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

A disp.: Sepe, Brazao, Kasa, Dimarco, Diakhate, Machin, Grassi, Barillà, Gazzola, Scozzarella, Biabiany.

All. Roberto D'Aversa

Ammoniti: Perotti (R), Kucka (P).

Espulsi: -

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Assistenti: Marrazzo - Posado

Quarto Ufficiale: Pairetto

VAR: Maresca

AVAR: Paganessi

