Mondiali Under 20, Ecuador-Italia 0-1: Pinamonti regala gli ottavi!

MONDIALE UNDER 20 ECUADOR ITALIA 0-1 / Un'Italia senza stelle, ma che si fa valere quella che ai Mondiali Under 20 dopo il Messico batte anche l'Ecuador e blinda la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Nel Gruppo B gli azzurrini volano dunque a punteggio pieno dopo una prestazione di grande sofferenza: capitanfirma la rete decisiva,para un rigore, l'Ecuador in 10 non molla un millimetro e la formazione diè totalmente schiacciata in area. Tante occasioni per gli ecuadoriani, ma la difesa regge e per l'Italia sono sei punti in due partite che valgono il passaggio del turno.