SERIE A SAMPDORIA JUVENTUS / Si chiude a Marassi l'avventura in bianconero di Massimiliano Allegri che saluta la Juventus con una sconfitta dopo aver fatto registrare il quinto scudetto in altrettanti anni a Torino. Ritmi bassi in avvio rotti solamente dalle iniziative personali di Quagliarella e Bentancur, che comunque non impensieriscono più di tanto gli estremi difensori. Tutt'altro ritmo in avvio di ripresa con tre chance in serie per gli ospiti che con Dybala, Kean e Pereira provano ad espugnare la retroguardia blucerchiata.

La fase centrale della ripresa è invece caratterizzata dall'infortunio di Emre Can e dalla girandola di cambi che vede in particolar modo Allegri intento a dare spazio a giovani della Primavera della Juventus. Quando tutto sembrava far presagire ad un pareggio a reti bianche sono arrivate le marcature della Sampdoria. Primacon un tiro sporco all'85' e poicon una punizione gioiello al 91' che fa calare il sipario sul campionato di blucerchiati e bianconeri.

SAMPDORIA-JUVENTUS 2-0

85' Defrel, 91' Caprari

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 90; Napoli* 79; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma e Torino* 63; Lazio* 59; Sampdoria* 53; Bologna* 44, Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone* 25; Chievo* 17

*una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui