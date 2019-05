BARCELLONA VALENCIA COPA SUAREZ INFORTUNIO / Ieri sera ennesimo dramma per il Barcellona di Leo Messi che dopo la cocente eliminazione in Champions League ha perso anche la finale di Copa del Rey per 2-1 contro il Valencia. Assente di lusso Luis Suarez, costretto a saltare l'ultimo atto della coppa nazionale a causa di un'operazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo stesso bomber uruguaiano ha voluto precisare, tramite una lettera inserita in un post pubblicato sui suoi profili social, le reali motivazioni: "Non so quello che dice la gente, ma io ho iniziato la stagione con un problema alla cartilagine, in molti lo sanno, e ho potuto giocare sopportando il dolore solamente grazie ad un grandissimo lavoro del reparto medico. A loro vanno i miei ringraziamenti per l'impegno. Non mi sono operato per i problemi alla cartilagine, ma per una lesione al menisco arrivata nella partita col Liverpool. Sono stato costretto a operarmi e ho saltato la finale contro la mia volontà.Sono state dette falistà sulla mia professionalità, ma io ho sempre dato il 100%".