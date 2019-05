TORINO LAZIO MORETTI / Giornata speciale per Emiliano Moretti che dopo oltre 600 presenze tra i professionisti saluta ufficialmente il calcio giocato. Nel post-partita di Torino-Lazio è intervenuto al microfono di 'Sky Sport' per descrivere le proprie emozioni: "Pensavo che mercoledì fosse il culmine delle emozioni con la conferenza, ma quello che ho provato oggi è stato qualcosa di incredibile. Non ci sono altre parole oltre a un grande 'grazie', questa gente mi ha dato qualcosa che non dimenticherò mai".

Moretti dovrebbe quindi iniziare la carriera da dirigente: "Innanzitutto un nuovo 'grazie' a Cairo, che mi darà questa possibilità. So perfettamente che si riparte da zero, che quanto fatto finora riguardava il calcio giocato, mentre adesso mi butterò in una nuova esperienza, una nuova vita. Ora si smette di giocare e si pensa alle cose serie".

EMOZIONI - "Quando ho messo il piede in campo oggi mi sentivo un bambino, ancor più che all'esordio. Non ho avuto nemmeno la forza di stoppare la palla. E' un bene che abbia giocato veramente poco, anzi forse ho fatto troppi minuti (ride, ndr)".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui